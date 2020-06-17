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Торгували з Росією: на Електроважмаш навідалися прокуратура і СБУ (ВІДЕО)

Торгували з Росією: на Електроважмаш навідалися прокуратура і СБУ (ВІДЕО)

На харківському заводі “Електроважмаш” правоохоронці провели обшуки.

За даними обласної прокуратури, посадовці держпідприємства протягом минулого-цього років уклали низку завідомо збиткових договорів, занизивши вартість власної продукції.

Ніколь Костенко, кореспондентка

Наразі за цими дверима заводу “Електроважмаш” прокуратура сумісно з СБУ проводять обшуки. Намагаються вилучити докази та встановити осіб, ймовірно причетних до злочину. За словами робітників, роботу підприємства не зупиняли.

За даними слідства, під прикриттям договірних відносин з британською фірмою Електроважмаш працював із Росією. Зокрема поставляв Брянському машинобудівному заводу агрегати та запчастини для тепловозів. Речник прокурора Харківщини Дмитро Чубенко підкреслює: через це Електроважмаш, який і раніше знаходився у скрутному фінансовому становищі, отримав збитків на 1,1 гривень. Йдеться лише про дві поставки.

Дмитро Чубенко, речник прокурора Харківської області

Відомості внесені до ЄРДР за частиною 4 статті 91 Кримінального кодексу України. Це привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом заволодіння або зловживання службовим становищем. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю до 3-х років.

Ще низку поставок до Росії завод виконати не встиг: агрегати та запчастини не встигли доробити, додали у прокуратурі.

Источник: objectiv.tv

Автор: Ніколь Костенко

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