За матеріалами СБУ тюремні строки отримали ще 3 колаборанти, які «здавали» українських патріотів та проводили псевдореферендуми рф

За матеріалами Служби безпеки засуджено ще 3-х ворожих поплічників, які співпрацювали з рф після захоплення частини Харківської та Херсонської областей.

Тоді їх призначили до російських окупаційних адміністрацій. Там вони «зливали» місця перебування учасників руху опору, брали участь у розграбуванні майна місцевих жителів та проводили незаконні референдуми.

Так, один із засуджених очолив загарбницький орган на території Кіндрашівської сільської громади, а інший - став «помічником» гауляйтера Чугуївського району на Харківщині.

Перебуваючи на «посадах», вони сприяли агресору у поширенні кремлівського режиму та придушенні спротиву рашистам у прикордонних районах області.

Для цього показували окупантам адреси проживання учасників АТО та сімей українських захисників.

Також «водили» загарбників по приватних домоволодіннях, з яких люди виїхали на підконтрольну Україні територію. А потім окупанти разом зі своїми поплічниками розграбовували ці помешкання.

Співробітники військової контррозвідки СБУ затримали обох зловмисників під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях області.

Ще однією колаборанткою виявилась мешканка Бериславського району на Херсонщині. Після його захоплення жінка увійшла до окупаційного «виборчкому рф» у селі Дудчани.

У цій псевдоустанові вона здійснювала подворові обходи приватних осель та закликала односельчан «голосувати за приєднання» регіону до складу рф.

Під час таких рейдів колаборантка брала з собою «виборчу урну» для фейкових бюлетенів.

Крім того, зловмисницю супроводжували озброєні окупанти, які погрожували людям ув’язненням у разі відмови брати участь у незаконному плебісциті.

За співпрацю з агресором вона отримала «одноразову» грошову винагороду у розмірі 50 тис. російських рублів.

Служба безпеки затримала ворожу поплічницю після деокупації правобережної Херсонщини.

На підставі забраних доказів суд визнав усіх трьох зловмисників винними за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив їм до 6 років тюрми.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській та Херсонській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/10380

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