В Европе разоблачили российскую сеть дезинформации «Двойник»

Исследователи организаций Qurium и EU DisinfoLab разоблачили российскую сеть дезинформации Doppelganger (Двойник), которая действует по меньшей мере в десяти странах Европы с мая 2022 года.

Она использует сеть ненастоящих аккаунтов-ботов для распространения ссылок на фейковые версии настоящих новостных сайтов, таких как французский Le Monde, немецкий Der Spiegel, британский The Guardian и другие.

Основой деятельности Doppelganger в Европе и рф является компания Aeza – хостинг-провайдер из Санкт-Петербурга. Aeza "позволяет преступникам работать на собственных серверах".

Некоторые из европейских хостинговых компаний, определенных в отчете, являются прямыми или скрытыми филиалами Aeza.

Техническая инфраструктура Doppelganger включает более 300 сетевых префиксов и 100 000 IP-адресов рыночной стоимостью 5 миллионов евро или стоимостью лизинга примерно 50 000 евро в месяц.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/38956

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