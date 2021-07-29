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В Харькове накрыли группировку, терроризировавшую полицейского, судью и семью бизнесменов

В Харькове накрыли группировку, терроризировавшую полицейского, судью и семью бизнесменов

Бандиты по указанию "авторитетов" сжигали машины неугодным

Оперативники Харьковского управления департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно с детективами следственного управления полиции Харьковской области разоблачили организованную группу, причастную к ряду преступлений, в частности к посягательству на жизнь правоохранителей и уничтожению их имущества.

В Харькове накрыли группировку, терроризировавшую полицейского, судью и семью бизнесменов

В Харькове накрыли группировку, терроризировавшую полицейского, судью и семью бизнесменов

Как говорится в сообщении департамента внутренней безопасности Нацполиции, речь идет о ранее судимых жителях Харьковской области в возрасте от 36 до 47 лет.

"Сообщники выполняли заказы, получая указания от лиц, имеющих влияние в криминальных кругах, направленные на запугивание сотрудников полиции, суда и коммерции. Среди тех, кто оказался в списке заказанных, — старший оперуполномоченный полиции по особо важным делам Управления стратегических расследований в Харьковской области", — сообщают правоохранители.

Известно, что заговорщики собирались ликвидировать полицейского, однако решили для начала запугать его. Сообщается, что среди ночи злоумышленники наведались в дом, где проживал полицейский, нашли его припаркованный автомобиль Škoda Octavia и воткнули в крышу автомобиля топор. Впоследствии на телефон полицейского прислали сообщения с угрозами физической расправы.

Повредили участники группы и имущество семьи предпринимателей, которая отказалась отдавать часть прибыли от бизнеса местным уголовникам. Результатом мести стали два полностью сожженных автомобиля — Land Cruiser 200 и Infiniti FX 37.

Поплатилась за отказ о снисхождении к бандитам и судья одного из судов Харькова. Сначала на улице женщине плеснули в лицо "зеленкой", а после того, как она не вынесла нужное уголовникам судебное решение, подожгли ее автомобиль Mazda CX-7, полностью его уничтожив.

Оперативники и детективы при физической поддержке бойцов отдела быстрого реагирования ДВБ Нацполиции и роты полиции особого назначения "Восток" провели 14 санкционированных обысков у членов группировки.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры 36- и 47-летнему мужчинам объявлено о подозрении в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа группой лиц (часть 1 статьи 14, часть 2 статьи 28 и статья 348 Уголовного кодекса).

Еще двум их сообщникам возрастом 36 и 38 лет были вручены подозрения в порче имущества группой лиц (часть 2 статьи 28, часть 2 статьи 194 УК). Суд уже избрал трем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей, двум из них — без права внесения залога.

Продолжается дальнейшее следствие, направленное на установление заказчиков преступлений и других участников разоблаченной группы для привлечения их к уголовной ответственности.

Напомним, что в апреле в Харькове задержали пятерых членов организованной преступной группировки, вымогавших 700 тысяч долларов у местного бизнесмена, возглавляющего крупную аграрную компанию.

Источник: delo.ua

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