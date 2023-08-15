Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:27
Просмотров: 69

В Хмельницкой области задержали военкома за получение взятки в размере 4500 долларов США

В Хмельницкой области задержали военкома за получение взятки в размере 4500 долларов США

В Хмельницкой области задержали военкома за получение взятки в размере 4500 долларов США, — Офис Генпрокурора

Подозреваемый получил от военнообязанного 4500 долларов США. За эти деньги военнослужащий обещал оказать влияние на военно-врачебную комиссию и других уполномоченных лиц по признанию его непригодным к военной службе и последующему установлению группы инвалидности. Как следствие, лицо с установленным диагнозом не будет подлежать призыву на службу и во время мобилизации сможет уехать за границу.

Военнослужащего взяли под стражу с правом внесения залога — почти 215 000 гривен и отстранили от должности. Ему грозит до 8 лет заключения.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/21903

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оленеводу показали дефективный Ми-28...
Сегодня 09:26    12
Прикордонники та Міноборони обміняються базами даних контролю за виїздом
Сегодня 09:15    34
Провокації росіян у Чорному морі – ворожий акт щодо НАТО
Сегодня 09:03    53
Торговельна мережа FOZZY тимчасово припиняє свою роботу в Одесі
Сегодня 08:50    61
Мордор готує «імпортозаміщення» Google: так красиво називатиметься введення цифрової диктатури
Сегодня 08:38    65
Харківщина, 15 серпня
Сегодня 08:36    54
Перлы русских пропагандистов
Сегодня 08:16    87
Причини страху щодо життя після війни
Сегодня 08:16    92
В кремле планируют мобилизовать на войну в Украине несколько сотен тысяч человек
Сегодня 08:05    100
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.23 орієнтовно
Сегодня 08:00    82
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 