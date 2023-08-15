В Хмельницкой области задержали военкома за получение взятки в размере 4500 долларов США, — Офис Генпрокурора

Подозреваемый получил от военнообязанного 4500 долларов США. За эти деньги военнослужащий обещал оказать влияние на военно-врачебную комиссию и других уполномоченных лиц по признанию его непригодным к военной службе и последующему установлению группы инвалидности. Как следствие, лицо с установленным диагнозом не будет подлежать призыву на службу и во время мобилизации сможет уехать за границу.

Военнослужащего взяли под стражу с правом внесения залога — почти 215 000 гривен и отстранили от должности. Ему грозит до 8 лет заключения.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/21903

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