В тимчасово окупованому Скадовську українським дітям промивають мізки брехнею про «любов» до рф

Пропагандистський захід, під час якого малечі читали маячню про «нову батьківщину» і примушували дивитися відеокліп про рф та Херсонщину, путінські терористи провели в дошкільній установі «ромашка».

Як зазначили у Центрі національного спротиву, загарбники свідомо нав'язують дітям викривлену реальності, де тимчасово окуповані території України вважаються «невід’ємною частиною» росії.

Така стратегія спрямована на виховання нового покоління, яке втратить українську ідентичність та буде лояльним до країни-терористки. А окупацію таке покоління сприйматиме, як щось природне і неминуче.

Такі дії з боку ворога є частиною масштабнішої інформаційної війни зі знищення української ідентичності та виправдання окупації.

Джерело: https://t.me/spravdi/41928

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