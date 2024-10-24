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Викрито адміністраторку чергового Telegram-каналу, що допомагала уникнути мобілізації українцям

Викрито адміністраторку чергового Telegram-каналу, що допомагала уникнути мобілізації українцям

За процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури у кримінальному провадженні адміністраторці Telegram-каналу повідомлено про підозру за фактом перешкоджання законній діяльності військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Слідством встановлено, що мешканка Олександрійського району створила канал у соцмережі Telegram, у якому розміщувалася інформація щодо актуальних місць видачі повісток, яка допомагала чоловікам призовного віку уникати мобілізації.

Вказана спільнота навіть не вдавалась до конспірації та була переповнена повідомленнями на кшталт: «На кругу ТЦК», «В місто завезли 2 автобуси ТЦК» тощо.

Наразі, доступ до Telegram-каналу заблоковано.

Досудове розслідування та оперативний супровід – Управління СБУ в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком.

Джерело: ugorod.kr.ua

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