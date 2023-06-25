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Влада путіна є найслабкішою, ніж будь-коли - NYT

Влада путіна є найслабкішою, ніж будь-коли - NYT

Короткочасне повстання Прігожина свідчить про те, що влада путіна є найслабкішою, ніж будь-коли з моменту його вступу на посаду понад два десятиліття тому — The New York Times.

В аналітичному матеріалі щодо вчорашніх подій у росії, американські журналісти зазначають, що хоча безпосередня загроза для режиму путіна після відведення підрозділів "Вагнера" зникла, заколот Євгєнія Прігожина яскраво продемонстрував слабкість очільника Кремля та його оточення.

Аналітики вважають, що незавершене повстання створює для України, США та їхніх союзників як вигоди, так і ризики. Позитивним моментом є те, що у Москві змушені були відволіктися від війни, що дає змогу ЗСУ більш активно розгорнути контрнаступальні дії (хоча й зазначається, що більшість підрозділів російської армії все таки залишилася на своїх попередніх позиціях).

Крім того, в NYT вважають, що бунт "вагнерівців" продемонстрував втрату путіним впливу та контролю над російським суспільством. Зокрема, великою помилкою, на їхню думку, було порівняння нинішньої ситуації в росії з державним переворотом 1917 року.

Небезпека нестабільності в рф полягає у тому, що чим слабшим себе почуває путін, тим непередбачуванішими можуть ставати його дії. Зокрема, американських посадовців найбільше хвилює безвідповідальне ставлення президента рф до ядерної зброї.

Також експерти вважають, що Вашингтон та його партнери більш ретельно повинні підготуватися до можливих варіантів зміни влади в рф. Зокрема, до приходу праворадикалів, які будуть ще категоричнішими щодо зовнішньої політики та війни проти України.

Джерело: https://t.me/znua_live/99715

Новости портала «Весь Харьков»

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