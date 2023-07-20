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«Все говорят: «Жалко, не дошёл» - перехоплення ГУР

«Все говорят: «Жалко, не дошёл» - перехоплення ГУР

Військовослужбовець рф розповідає другу про обстановку на фронті та долю пріґожина після невдалого заколоту і походу пвк «вагнер» на москву :

● «мы ж не воюем, мы просто выживаем»;

● окупант розповідає, що у відпустки ходили лише військові з пвк через півроку на фронті;

● «у нас контракт на полгода, к обязательствам контракт ещё на год»;

● «он [пріґожин] пропал, нах*й, с радаров вообще».

▶ ️За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

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