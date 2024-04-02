Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

З 25 по 29 березня 2024 року ми говорили про:

✅ викриття та підозру двом депутатам Сумської облради, які за 100 тис. дол. США намагались підкупити начальника Сумської міської військової адміністрації. Більше тут (https://cutt.ly/9w91ouhK)

✅ підозру експосадовцю територіального управління Держгеокадастру у заволодінні 2,24 га лісу на березі Київського моря. Більше тут (https://cutt.ly/Mw3wia4D)

✅ підозру пособнику у спробі підкупу топпосадовця Міністерства відновлення квартирами орієнтовною вартістю понад 170 млн грн . Більше тут (https://cutt.ly/dw3fC3zw)

✅ завершення слідства у справі щодо заволодіння 14,8 млн грн під час «Великого будівництва» на Івано-Франківщині. Більше тут (http://cutt.ly/Rw9ShGrn)

✅ відкриття матеріалів у справі щодо незаконної передачі частини парку «Нивки» у Києві під забудову. Більше тут (https://cutt.ly/ow3g9ydO)

✅ завершення слідства у справі щодо заволодіння ТОВ «Юнайтед Енерджі» електроенергією на 716 млн грн під час воєнного стану. Більше тут (https://cutt.ly/7w9CsmUQ)

✅ завершення слідства стосовно мера та директора Департаменту інфраструктури міста Суми, викритих на проханні та одержанні 2,13 млн грн. Більше тут (https://cutt.ly/Qw9M2xM8)

✅ відкриття матеріалів у справі щодо заволодіння землями Київщини на понад 1,8 млрд грн. Більше тут (https://cutt.ly/dw3bdSMD)

✅ скерування до суду справи стосовно власника та ексголови спостережної ради «ВіЕйБі Банку», обвинувачених у заволодінні 1,2 млрд грн НБУ. Більше тут (http://cutt.ly/Pw9SNl5c)

✅ участь заступниці Директора НАБУ Поліни Лисенко у Глобальному форумі ОЕСР з питань боротьби з корупцією та доброчесності 2024. Більше тут (https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/pfbid0wxxVNbTB3f4m3icDmwSFSoNqiNk9mhBaFqV4MJ4NLgHJwxhLjXGRpjxX6MVPhRMGl)

✅ зустріч Директора НАБУ Семена Кривоноса з Послом США Бріджит Брінк. Більше тут (https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/pfbid0W6JQpVzvUzMqjfGB6WQYBf9kMddZmYqNGe1gyCWufKBNQ82cvF8FTLJTe7eUxwrCl)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2442

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