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Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

З 1 по 5 липня 2024 року ми говорили про:

✅ підозру двом особам, які пропонували 1,7 млн дол. США за призначення «потрібних людей» на керівні посади на митниці. Більше тут (https://nabu.gov.ua/news/1-7-mln-dol-ssha-za-kerivni-posady-na-mytnytci-poperedzheno-masshtabnu-koruptciiu-v-derzhmytsluzhbi/)

✅ викриття схеми поборів при ввезенні імпортних товарів на Рівненській митниці та обрання запобіжного заходу підозрюваному службовцю. Більше тут (https://cutt.ly/YefhGghK) і тут (https://t.me/nab_ukraine/2639)

✅ скерування до суду справи щодо завдання понад 36 млн грн збитків Харківському авіаційному заводу. Більше тут (http://cutt.ly/eedUuL1j)

✅ скерування до суду обвинувального акта стосовно екснардепа, якого обвинувачують у незаконному одержанні понад 700 тис. грн компенсації за житло. Більше тут (http://cutt.ly/BedRHavD)

✅ скерування до суду справи щодо розкрадання 10,3 млн грн на ремонті каналізації у Вінниці. Більше тут (https://cutt.ly/PefmTo3x)

✅ отримання ВАКС тисячного електронного клопотання від НАБУ і САП через інноваційну систему «іКейс». Більше тут (https://cutt.ly/XefhGQJI)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2643

Новости портала «Весь Харьков»

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