Кримінал
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Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

З 29 липня по 2 серпня 2024 року ми говорили про:

✅ нові підозри у справі щодо організації незаконного виїзду чоловіків призовного віку за межі країни та уникнення ними мобілізації. Більше тут (https://cutt.ly/xel3E9DZ)

✅ скерування до суду справи за обвинуваченням ексголови Полтавської ОДА та його радника в одержанні 176 тис. євро та Mercedes-Benz Brabus як хабаря. Більше тут (https://cutt.ly/Pel2zvpL)

✅ скерування до суду справи щодо підробки доказів та притягнення прокурорами до кримінальної відповідальності невинуватої особи. Більше тут (https://cutt.ly/hezFT27u)

✅ скерування до суду справи за обвинуваченням депутата однієї з районних рад Одещини у підбурюванні до надання 450 тис. дол. США неправомірної вигоди. Більше тут (https://cutt.ly/3ezGzRGE)

✅ арешт активів вартістю близько 41 млн євро, що належать бізнесмену російського походження. Більше тут (https://cutt.ly/DezyxEJN)

вироки, які набрали законної сили у справах НАБУ і САП протягом 2016-2023 рр. Більше тут (https://cutt.ly/nezFaMfw)

лідерство НАБУ у боротьбі з корупцією серед державних установ за результатами опитування NDI та КМІС. Більше тут (https://cutt.ly/xezHqUZe)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2684

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