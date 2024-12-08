Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

З 2 по 6 грудня 2024 року ми говорили про:

✅ завершення розслідування у справі щодо заволодіння землями злочинною групою, очолюваною екснардепом – головою аграрного комітету ВРУ. Більше тут (http://cutt.ly/seZOC2e4)

✅ завершення слідства у справі щодо одержання неправомірної вигоди посадовцями ГУ ДПС у Харківській області. Більше тут (http://cutt.ly/LeXaMatv)

✅ скерування до суду справи злочинної організації, через діяльність якої місцева громада Одеси зазнала збитків на суму 689 млн грн. Більше тут (http://cutt.ly/7eXQHzIW)

✅ участь Першого заступника Директора НАБУ Дениса Гюльмагомедова та керівників детективів у публічному заході присвяченому інституту викривачів. Більше тут (http://cutt.ly/LeZHt3nh)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2905

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