Норвегія виділила пакет допомоги для України на близько $232 млн

До пакету входять:

● близько $115 млн на обладнання для посилення ВМС України, включно з малими катерами, розвідувальними дронами, надводними кораблями без екіпажу та безпілотники для протимінної боротьби;

● близько $85 млн на засоби ППО, включно з радарами, наземним обладнанням для маскування і системами РЕБ;

● близько $32,5 млн на забезпечення підтримки та запасних частин для критично важливих систем, раніше поставлених Україні

"Війна в Україні триває, і потреба у військовому обладнанні залишається критичною", – заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Грам

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/54833

Новости портала «Весь Харьков»