Норвегія виділила пакет допомоги для України на близько $232 млн
До пакету входять:
● близько $115 млн на обладнання для посилення ВМС України, включно з малими катерами, розвідувальними дронами, надводними кораблями без екіпажу та безпілотники для протимінної боротьби;
● близько $85 млн на засоби ППО, включно з радарами, наземним обладнанням для маскування і системами РЕБ;
● близько $32,5 млн на забезпечення підтримки та запасних частин для критично важливих систем, раніше поставлених Україні
"Війна в Україні триває, і потреба у військовому обладнанні залишається критичною", – заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Грам
Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/54833