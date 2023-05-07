Вторгшись в Украину, Путин разрушил доверие, на котором держался мировой ядерный порядок

Об этом заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel Зигфрид Хекер, экс-директор лаборатории в Лос-Аламосе (США), где была создана первая американская атомная бомба.

По словам Хекера, мировой ядерный порядок десятилетиями основывался на четырех принципах:

● Табу на применение ядерного оружия

● Табу на распространение ядерного оружия

● Недопущение ядерного терроризма

● Мирное использование ядерной энергии

Эти принципы, в свою очередь, держались на доверии между ядерными державами - в первую очередь, РФ и США. Эксперт опасается, что разрушение этого доверия может вызвать неконтролируемую гонку ядерных вооружений, как в 1950-х. Однако теперь вместо двух центров силы в ней будут три: Китай тоже увеличит ядерный арсенал, преследуя свои интересы. Как будет работать в таких условиях система ядерного сдерживания, рассчитанная на две стороны - непонятно.

При этом Хекер считает, что КНР не объединится с РФ, а будет преследовать свои национальные цели. Несмотря на "антикитайскую паранойю" в США, Китай вряд ли представляет собой бóльшую опасность, чем РФ, полагает эксперт. С его точки зрения, серьезные опасения вызывают КНДР и Иран.

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/27179

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