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У Хмельницькій області правоохоронці викрили двох медиків, які створили схему з оформленням фіктивної інвалідності
Під час обшуків у зловмисників виявили 8 мільйонів гривень.
Зазначається, що фельдшер знаходив так званих клієнтів, які хотіли отримати фіктивну довідку про інвалідність, а лікарка оформляла їх на стаціонарне лікування в неврологічне відділення. При цьому сам "хворий" міг не з’являтися в лікарні. Згодом підроблені документи про хворобу використовувались для отримання групи інвалідності.
Вартість послуг варіювалася від $3600 до $7800
Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/51789