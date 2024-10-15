У Хмельницькій області правоохоронці викрили двох медиків, які створили схему з оформленням фіктивної інвалідності

Під час обшуків у зловмисників виявили 8 мільйонів гривень.

Зазначається, що фельдшер знаходив так званих клієнтів, які хотіли отримати фіктивну довідку про інвалідність, а лікарка оформляла їх на стаціонарне лікування в неврологічне відділення. При цьому сам "хворий" міг не з’являтися в лікарні. Згодом підроблені документи про хворобу використовувались для отримання групи інвалідності.

Вартість послуг варіювалася від $3600 до $7800

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/51789

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