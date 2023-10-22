Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:34
Просмотров: 49

У суді про держзраду колишнього очільника головного управління СБУ в Криму Олега Кулініча можуть допитати ексголову СБУ Івана Баканова

У суді про держзраду колишнього очільника головного управління СБУ в Криму Олега Кулініча можуть допитати ексголову СБУ Івана Баканова

Вже відомо, що і сторона обвинувачення у цьому процесі, і захист попросили суд викликати його на допит.

Баканов не давав свідчень на стадії розслідування цієї справи, але на допит до суду, імовірніше всього, його таки викличуть.

Щоправда, цей допит можуть закрити через державну таємницю.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/19590

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Кіберполіцейські спільно з іноземними колегами викрили хакерське угруповання
Сегодня 09:09    9
Кажуть, Україна не отримає репарацій, бо «не оголосила стан війни». Це – неправда
Сегодня 08:57    35
российские спецслужбы вербуют шпионов в странах Европы под видом Русского географического общества
Сегодня 08:22    57
«Знаешь, что самое интересное: когда их режешь, они маму зовут на русском языке» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:10    88
Понад 6 мільйонів українців стали вимушеними мігрантами через війну, розпочату росією
Сегодня 07:59    74
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.23 орієнтовно
Сегодня 07:58    82
Вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около тысячи километров — глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко
Сегодня 07:37    96
Потери россиян в технике с начала штурма Авдеевки выросли на 40%, а личного состава – в два раза
Сегодня 07:27    87
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 22 жовтня 2023 року від ДСНС
Сегодня 07:23    114
Оперативна інформація станом на 06.00 22 жовтня 2023 року щодо російського вторгнення
Сегодня 07:17    124
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 