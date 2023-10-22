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У суді про держзраду колишнього очільника головного управління СБУ в Криму Олега Кулініча можуть допитати ексголову СБУ Івана Баканова
Вже відомо, що і сторона обвинувачення у цьому процесі, і захист попросили суд викликати його на допит.
Баканов не давав свідчень на стадії розслідування цієї справи, але на допит до суду, імовірніше всього, його таки викличуть.
Щоправда, цей допит можуть закрити через державну таємницю.
Джерело: https://t.me/bbcukrainian/19590
Темы: війна, колаборанти, суд, україна