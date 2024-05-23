У Європі тривають арешти російських агентів

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

У Польщі заарештували дев’ятьох осіб, яких звинувачують в організації різних диверсій за завданням російських спецслужб. Прем’єр-міністр країни Дональд Туск заявив, що вони намагалися організувати диверсії не лише на території Польщі, а й у Литві, Латвії та, можливо, Швеції.

У квітні цього року в Німеччині арештували двох чоловіків, яких підозрюють у плануванні диверсій за дорученням російської секретної служби. На думку прокуратури, вони мали намір організувати напади на американські військові бази у ФРН, де навчаються українські військові.

Також у квітні влада Великої Британії звинуватила двох місцевих жителів у тому, що вони на замовлення російських спецслужб брали участь в організації підпалу складу в Лондоні, що належить компанії вихідців з України.

Джерело: https://t.me/spravdi/38836

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