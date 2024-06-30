«Україна це антиросія, а ЄС – колонізатор»: як медведчук загиджує простір інформаційним сміттям

Чергова поява чоловіка «прочанки» марченко в інфопросторі – як відродження королівства кривих дзеркал, де всі українці мають «російське коріння», а свою незалежність Україна взагалі здобула винятково завдяки москві.

Які ще антиукраїнські наративи просуває кум путіна? Дивіться у новому випуску проєкту «Обережно! Фейк».

●

▶ ️Цей матеріал підготовлено в рамках «Всеохопної інформаційно-просвітницької кампанії з протидії дезінформації», що впроваджується 1+1 Media та Smart Angel у співпраці з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Джерело: https://t.me/spravdi/39744

Новости портала «Весь Харьков»