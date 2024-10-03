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За матеріалами ДБР на Волині судитимуть організовану злочинну групу, учасники якої наживались на ремонті військових об’єктів

За матеріалами ДБР на Волині судитимуть організовану злочинну групу, учасники якої наживались на ремонті військових об’єктів

● Восени минулого року квартирно-експлуатаційний відділ (КЕВ) Міноборони на Волині уклав 4 договори з приватним підприємством на ремонт приміщень для потреб одного з військових підрозділів у регіоні. На ці роботи було виділено майже 10 млн грн.

● Оборудку організував керівник компанії-підрядника, який залучив до протиправної діяльності посадовця КЕВ та керівника підприємства, яке здійснює нагляд за виконанням робіт.

● До актів виконаних робіт директор підприємства впродовж 2023 року вносив неправдиві дані. Зокрема, завищував вартість матеріалів, вказував роботи, яких насправді підприємство не виконувало.

● Готувати фальсифіковані акти допомагав керівник підприємства з нагляду за виконанням робіт, а підписував їх начальник КЕВ. Після цього кошти надходили на рахунки підрядника. Через такі махінації бюджету було завдано збитків на понад 2,2 млн грн.

За матеріалами ДБР на Волині судитимуть організовану злочинну групу, учасники якої наживались на ремонті військових об’єктів

За матеріалами ДБР на Волині судитимуть організовану злочинну групу, учасники якої наживались на ремонті військових об’єктів

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4735

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