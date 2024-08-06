За матеріалами ДБР судитимуть посадовця, через дії якого розтрачено майже 20 тонн дизпалива військової частини на Донеччині

• Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо начальника логістики однієї з військових частин на Донеччині, через зловживання якого військова частина «втратила» 20 тонн дизельного пального.

• Під час дії воєнного стану військова частина уклала договір з київською компанією про постачання до підрозділу продуктів харчування та питної води. За умовами договору транспортування до частини на територію Донеччини мала здійснювати компанія-постачальник.

• Однак начальник логістики військової частини домовився з представником компанії про те, що доставку харчів та питної води військова частина буде перевозити зі складів постачальника власним транспортом. За це, комерсант надаватиме йому грошову «компенсацію» готівкою за витрачене пальне.

Так, всупереч договору було безпідставно розтрачено майже 20 тонн дизельного пального загальною вартістю 365 тис. гривень, яке перебувало на балансі військової частини.

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4543

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