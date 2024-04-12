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За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який стріляв у бійців ЗСУ під Роботиним

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який стріляв у бійців ЗСУ під Роботиним

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один зрадник, який воював проти Сил оборони на півдні України.

Зловмисник входив до 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту країни-агресора.

У лавах загарбників він будував укріпрайони рашистів та обстрілював позиції ЗСУ на передовій у Запорізькій області.

Українські захисники захопили його у полон під час запеклих боїв під Роботиним у серпні 2023 року.

За матеріалами СБУ суд призначив зловмиснику 15 років тюрми.

Як встановило слідство, засудженим є мешканець тимчасово захопленого Сімферополя. У листопаді 2022 року він добровільно «мобілізувався» до окупаційних угруповань росії.

Там йому видали автоматичну зброю з боєприпасами і призначили на посаду стрільця.

Згодом його підрозділ передислокували до лівобережної Херсонщини, де він облаштовував фортифікаційні споруди.

Потім зрадника направили до Пологівського району у Запорізькій області для стримування контрнаступу ЗСУ.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11693

Новости портала «Весь Харьков»

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