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Заяви про «український слід» у замаху на Трампа – це брудні інсинуації кремлівської пропаганди

Заяви про «український слід» у замаху на Трампа – це брудні інсинуації кремлівської пропаганди

Центр стратегічних комунікацій пояснює

15 вересня стався інцидент зі стріляниною неподалік гольф-клубу кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа. Стрільця затримано, політик не постраждав.

▶ Наразі всі обставини інциденту невідомі, тож американському слідству належить встановити, чи була спроба замаху на Трампа.

▶ Президент України заявив, що був радий дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці та не постраждав.

▶ російська пропаганда очікувано роздмухує версію про «український слід» у замаху, посилаючись на давні заяви і вчинки підозрюваного Райана Веслі Раута на підтримку України.

▶ «Азов» та «Інтернаціональний Легіон» категорично заперечують будь-який звʼязок з Раутом. Всі заяви та дії цього громадянина США – його приватна ініціатива.

▶ Твердо переконані, що політичному насильству не повинно бути місця там, де працюють демократія і верховенство права.

Джерело: https://t.me/spravdi/41595

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