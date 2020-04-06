В Харькове обещают ускорить проверку подозрений на коронавирус

Быстрая проверка подозрений на COVID-19 станет возможной, как только завершится проверка Харьковского областного лабораторного центра.

«У нас завершается период верификации - это проверка нашей лаборатории в национальной лаборатории в Киеве. После этого периода мы будем проводить исследования самостоятельно и получать результаты знаний оперативнее», - сообщила главный санврач Харьковской области, директор Харьковского областного лабораторного центра Любовь Махота.

Напомним, по последним данным, в Харьковской области учитывается 31 подозрение на COVID-19, 1 человек имеет подтвержденный диагноз, 1 случай заражения коронавирусом в Харьковской области опровергли. Все подозрения сейчас проверяют в национальной вирусологической референс-лаборатории в Киеве.

Агентство Телевидения Новости