Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:18
Просмотров: 6

У работников Дергачевской райгосадминистрации выявили COVID-19

У работников Дергачевской райгосадминистрации выявили COVID-19

У двух работников Управления образования, культуры, молодежи и спорта Дергачевской районной государственной администрации диагностировали COVID-19. Об этом пишет «Слобідський край» со ссылкой на директора Харьковского областного лабораторного центра Любовь Махоту. По ее словам, вирус у работников РГА лабораторно подтвердили 9 июня.

Круг контактных лиц пока обследуют. Известно, что с инфицированными работниками общалось 17 человек. Они находятся на самоизоляции. По состоянию на 10 июня в Дергачевском районе зарегистрировали 25 инфицированных на коронавирус, 16 человек выздоровели.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 