Ещё одна смерть от коронавируса. Харьковщина стала лидером заболеваемости на востоке страны

Карантин смягчают - а количество больных на коронавирус растет. Уже неделю по словам Министра здравоохранения Максима Степанова тенденция заболеваемости увеличивается. Эпидемиологическая ситуация ухудшается по мнению чиновников, потому как украинцы не соблюдают карантинных правил - а это игнорирование масочного режима, безопасной социальной дистанции и гигиены.

Максим Степанов, Министр здравоохранения Украины

Такого антирекорду у нас ще не було навіть в самі важкі такі часи в квітні місяці, коли достатньо напружена така ситуація. Було звернення президента України, що у нас не скасований карантин, що загроза нікуди не поділася. Але подивіться на вулиці. Подивіться що відбувається навколо вас. Ми всі вийшли з карантину, ми всі вирішили, що його вже не існує, що такої загрози немає, як COVID-19.

С соблюдением масочного режима в Харькове действительно есть проблемы, признаются сами горожане. На улицах людей в масках увидеть уже трудно, однако в транспорте и определенных заведениях карантинных правил пытаются придерживаться.

Федор

Карантину дотримуються 50 на 50 відсотків, хтось дотримується а хтось ні. Ну в замкнутих приміщеннях так, на вулиці я не бачу сенсу в цьому дотримуватись масочного режиму та дистанції, тому що вітер, свіже повітря.

Алина

З масками дуже добре відношусь, але на вулиці я не бачу сенсу вибачте її носити. А в транспорті - ні, мало хто носить, в метро мало хто носить, чихають. Насторожує в магазині приходиш і там руки голими руками трогають без перчаток ту саму полуницю, черешню ну ми ж не знаємо шо ця людина чихала в ту руку чи що вона в ту руку чи мила вона ту руку.

Ирина

Ну некоторые может и забили, но в магазинах все носят маски, когда вот заходят в магазин. Я думаю, что это дело лично каждого, ну конечно дистанцию никто не соблюдает -это напрягает.

То, что на Харьковщине карантин уже выполняют неохотно - вылилось в печальную коронавирусную статистику. Сегодня регион стал антилидером по количеству больных Covid-19 среди восточных областей страны.

По словам главного санврача области Любови Махоты по состоянию на утро лабораторно подтверждено 1374 случая коронавирусной болезни из них 55 летальных. 657 человек уже побороли болезнь. Со всех заболевших Covid -19 - 266 медиков, около половины уже выздоровели.

Впрочем, по словам Махоты несмотря на то, что Харьковщина лидирует по количеству больных - ситуация в регионе контролируется.

Любовь Махота, главный санврач Харьковщины по телефону

Лабораторії працюють у штатному режимі, завантаженість лабораторій на сьогодні незначна, але декілька збільшилась кількість доставлених зразків. Не зважаючи на велику кількість захворювань наша область відповідає критеріям і по інцедентності станом на ранок сьогоднішнього дня, також по завантаженості ліжок і що стосується охоплення тестуваннями.

Поэтому регион готов к следующему этапу смягчения карантина.

Впрочем, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что критическое ухудшение ситуации в регионах может стать поводом для возвращения к жесткому карантину.

Также премьер-министр допустил, что правительство может перенести местные выборы которые должны состояться в октябре, если ситуация ухудшится.

Агентство Телевидения Новости