Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:12
Просмотров: 161

Ученые утверждают, что пекинский коронавирус опаснее уханьского

Ученые утверждают, что пекинский коронавирус опаснее уханьского

Коронавирус, выявленный на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина Синьфади, может оказаться более заразным, чем обнаруженный ранее на рынке морепродуктов в Ухане. Об этом заявил профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю, сообщает Globaltimes.

"В процессе эволюции инфективность вируса может усиливаться, а может ослабевать. Но я считаю, что обнаруженный на рынке "Синьфади" коронавирус SARS-CoV-2 более заразный, чем тот, что был на рынке "Хуанань" в Ухане", - заявил ученый.

Ранее в Пекине выявили локальный случай заражения коронавирусом. В ходе проверки источник коронавирусной инфекции был найден на доске, используемой для разделки импортированного лосося на рынке Синьфади. На следующий день COVID-19 был обнаружен у двух работников в Китайском центре исследования мясной продукции. Сообщается, что в районе Фэнтай, где расположен рынок, ввели режим военного времени, чтобы не дать ситуации выйти из-под контроля.

Как сообщалось ранее, вспышка коронавируса была зафиксирована на рынке 13 июня. Оптовый рынок «Синьфади» является крупнейшим в столице. После обнаружения вируса приостановили работу других оптовых рынков Пекина, отменили занятия в школах и спортивные соревнования. Заражение на рынке стало первыми для столицы после двухмесячного перерыва.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 