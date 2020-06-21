Ситуация с COVID-19 в мире: за сутки - почти 130 тысяч новых заболевших

По состоянию на утро 21 июня во всем мире зафиксировано 8 792 027 случаев заражения коронавирусом. Это на 128 тысяч больше, чем по состоянию на утро 20 июня.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

По данным исследователей, на сегодня в мире зафиксировано 464 467 летальных случаев, связанных с COVID-19.

В то же время 4 365 962 пациента выздоровели.

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США (2 255 119), Бразилии (1 032 913), России (576 162), Индии (410 451) и Великобритании (304 580).

Напомним, по состоянию на утро 21 июня в Украине зафиксировано 36 560 случаев коронавирусной инфекции. За сутки подтвердились 735 новых случаев.

8 пациентов за сутки скончались, всего зафиксировано 1002 летальных случая.

Агентство Телевидения Новости