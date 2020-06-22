Коронавирус у игрока команды Первой лиги украинского футбола. Матч перенесен. Пока на один день

В готовящейся к рестарту Первой лиге зафиксирован новый случай коронавируса.

Официальный сайт команды "Балканы" из села Заря Одесской области сообщил, что в пятницу, 19 июня команда в полном составе прошла процедуру сдачи ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию СОVID-19. К сожалению, у одного из игроков зарянских «Балкан» взятые пробы показали положительный результат, о чем руководство клуба незамедлительно уведомило соответствующие инстанции.

По словам доктора команды Николая Фрекауцана, болезнь у игрока проходит бессимптомно.

В настоящее время инфицированный игрок находиться на самоизоляции, а саму зарянскую команду во вторник, 23 июня, ожидает повторное прохождение тестирования на COVID-19. Кстати, по этой самой причине, игра 20-го тура против ФК «Черкащина», которая должна была состояться в среду, 24 июня, будет перенесена на четверг, 25 июня.

Агентство Телевидения Новости