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После матча одному теннисисту стало плохо. Коронавирус у обоих

После матча одному теннисисту стало плохо. Коронавирус у обоих

Массовое заражение коронавирусом на теннисном турнире.

Первая ракетка мирового тенниса серб Новак Джокович организовал серию выставочных турниров Adria Tour. Такие турниры уже прошли неделю назад в Сербии и в этот уик-энд – в Хорватии. В следующие выходные планировался турнир в Боснии и Герцеговине.

Но, как стало известно, турнир в ховатском Задаре привел ко вспышке коронавируса.

В выставочном поединке встречались болгарин Григор Димитров и Борна Чорич из Хорватии. При этом доступ на трибуны для зрителей не был лимитирован.

Димитров проиграл Чоричу 1:4, 1:4, после чего пожаловался на плохое самочувствие.

Тест на коронавирус, взятый у Димитрова, дал положительный результат. Тест Чорича – тоже. При этом у Чорича болезнь пока проходит бессимптомно.

Также коронавирус выявлен у фитнес-тренера Димитрова, фитнес-тренера Новака Джоковича и еще у нескольких человек.

Сам же Джокович улетел из Задара в Белград и уже в Белграде сдал тест. Результат теста пока ожидается.

 

Агентство Телевидения Новости

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