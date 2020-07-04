В Харьковской области количество зараженных на коронавирус достигло 2313 человек

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 56 новых случаев коронавируса и 72 новых подозрения. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших - 2313, из которых 91 человек умер, 1184 - выздоровело.

За весь период в регионе зарегистрировано 3651 случай подозрения на COVID-19. Из них:

2313 случаев подтверждено;

1126 - опровергнуто;

212 - остаются под подозрением.

Агентство Телевидения Новости