В курортном селе Николаевской области обнаружили коронавирус

У двух жителей курортной Коблевской объединенной территориальной общины обнаружили инфицирование коронавирусом Covid-19. Об этом пресс-секретарь сельского совета Коблевской ОТО написал на своей странице в Facebook.

В опубликованном протоколе заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям поручают главному врачу Центра первичной медико-санитарной помощи "Коблево" выявить всех контактных лиц и провести обследование. Они обязаны отбыть 14-дневную самоизоляцию.

Кроме того, в Коблевской ОТО закроют на две недели детский сад "Жемчужинка", чтобы избежать распространения инфекции среди детей.

В селе Рыбаковка на 14 дней закроют амбулаторию, поскольку ее сотрудники контактировали с заболевшими.

Напомним, в течение последних суток в Украине зафиксировали 800 новых случаев инфицирования коронавирусом. В целом положительный результат ПЦР-тестирования в Украине выявили у 52 843 человек.

Агентство Телевидения Новости