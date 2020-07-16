Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:20
Просмотров: 79

Медики выявили еще один симптом коронавируса

Медики выявили еще один симптом коронавируса

Еще одним симптомом коронавируса (COVID-19) может быть сыпь во рту.

Как пишет Medical Xpress, хотя сыпь на коже уже давно связана с COVID-19, врачи из Испании сообщают, что также в некоторых случаях встречается сыпь во рту (энантема).

Исследователи из университетской больницы Ramon y Cajal в Мадриде обследовали 21 пациента с диагнозом COVID-19 и связанной с ним сыпью на коже в начале апреля.

Шестеро из них (29%) имели энантему во рту. Обследованные имели возраст от 40 до 69 лет, четверо из шести были женщинами.

Сыпь на слизистой оболочке появляется от 2 дней до наступления других симптомов COVID-19 и до 24 дней после, со средним временем около 12 дней после появления симптомов.

В большинстве случаев энантема, по-видимому, не была связана с какими-либо лекарствами, которые принимали пациенты.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 