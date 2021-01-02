Медведчук утверждает, что харьковский "Биолек" просит Минздрав зарегистрировать российскую COVID-вакцину

Депутат Верховной рады от ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что в Украине российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" подали на регистрацию. По его данным, харьковская компания "Биолек" обратилась в Министерство здравоохранения и Государственный экспертный центр с заявлением. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Указано, что заявление компания подала еще 30 декабря.

"Разработчик вакцины - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи - дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для ее производства", - гласит сообщение.

Отмечается, что передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины - в срок от 3 до 6 месяцев.

Предыстория

Подчеркнем, в начале декабря глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что производство "Спутника" могут наладить на мощностях "Биолека".

"Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний - АО "Биолек". Производственные мощности "Биолек"... соответствуют всем действующим требованиям стандарта GMP", - сказал он.

Тогда в Государственной службе по лекарственным средствам и контролю за наркотиками сообщили, что впервые слышат об этом и информацией о возможном выпуске российской вакцины не владеют.

Кроме того, опровергла заявление Дмитриева и сама фармкомпания.

Агентство Телевидения Новости