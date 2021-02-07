Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:30
Просмотров: 49

В Песочине произошел пожар в заброшенной постройке

В Песочине произошел пожар в заброшенной постройке

В Харьковском районе произошел пожар в неэксплуатируемой постройке в поселке Песочин.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 7 февраля в 4:51 на номер «101» поступила информация о пожаре в поселке на ул. Школьной, 1.

На момент прибытия спасателей в одноэтажном здании горела крыша, перекрытия и часть помещений.

Общая площадь пожара составила 300 кв.м.

Пожар был локализован уже в 06:25, ликвидировали его в 11:06.

Причину его возникновения устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 