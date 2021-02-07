В Песочине произошел пожар в заброшенной постройке

В Харьковском районе произошел пожар в неэксплуатируемой постройке в поселке Песочин.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 7 февраля в 4:51 на номер «101» поступила информация о пожаре в поселке на ул. Школьной, 1.

На момент прибытия спасателей в одноэтажном здании горела крыша, перекрытия и часть помещений.

Общая площадь пожара составила 300 кв.м.

Пожар был локализован уже в 06:25, ликвидировали его в 11:06.

Причину его возникновения устанавливают.

Агентство Телевидения Новости