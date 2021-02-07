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В Песочине произошел пожар в заброшенной постройке
В Харьковском районе произошел пожар в неэксплуатируемой постройке в поселке Песочин.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 7 февраля в 4:51 на номер «101» поступила информация о пожаре в поселке на ул. Школьной, 1.
На момент прибытия спасателей в одноэтажном здании горела крыша, перекрытия и часть помещений.
Общая площадь пожара составила 300 кв.м.
Пожар был локализован уже в 06:25, ликвидировали его в 11:06.
Причину его возникновения устанавливают.
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