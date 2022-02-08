5 способів спалити калорії, якщо ви не любите біг

Танці

Танці давно з багатьох причин стали улюбленим кардіотренуванням багатьох моделей, актрис та адептів ЗОЖу. По-перше, це відмінне навантаження на все тіло: півтори-дві години танцювального тренування дозволять не лише ефективно спалити калорії, а й зміцнити каркас м’язів. По-друге, це максимально ненудний і різноманітний вид фізичних навантажень – можна вибрати один із десятків танцювальних напрямків, а можна чергувати залежно від настрою.

Скакалка

У дитинстві всі ми любили стрибати через скакалку і навіть не підозрювали про те, яке це гарне тренування. Усього 20-30 хвилин такої активності дозволяють спалити до 400 ккал та зміцнити м’язи всього тіла. Ще один приємний бонус – лімфодренаж. Стрибки (особливо якщо їх виконувати вранці) допомагають розігнати лімфу, позбутися зайвої рідини, поліпшити венозний кровообіг і зменшують видимість целюліту.

Плавання

Ще один спосіб поєднати приємне з корисним – відправитися в басейн (або в природне водоймище, якщо воно у вас є). Плавання ефективно спалює калорії, зміцнює м’язи всього тіла, допомагає розслабитися та упорядковувати думки.

Ходьба

Мало хто про це знає, але ходьба в швидкому темпі може бути навіть ефективнішою за пробіжку, але при цьому не дає такого навантаження на суглоби. Найідеальніший варіант – це хайкінг, але якщо у вас поблизу немає гір, можна просто погуляти у парку біля будинку. Головне — стежте за темпом і не переходьте на прогулянковий крок, інакше результатів від таких «тренувань» доведеться чекати дуже довго.

Велосипед

Ще одна улюблена розвага з дитинства, яка виявилася ефективним способом спалити калорії. Усього година на велосипеді – це відмінне тренування для ніг і пристойне кардіонавантаження. Можна використовувати велотренажер у залі, а можна поєднати приємне з корисним: зібрати друзів і поїхати кататися в найближчий парк.

Источник: prostoway.com/

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