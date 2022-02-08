Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:30
Просмотров: 192

5 способів спалити калорії, якщо ви не любите біг

5 способів спалити калорії, якщо ви не любите біг

Танці

Танці давно з багатьох причин стали улюбленим кардіотренуванням багатьох моделей, актрис та адептів ЗОЖу. По-перше, це відмінне навантаження на все тіло: півтори-дві години танцювального тренування дозволять не лише ефективно спалити калорії, а й зміцнити каркас м’язів. По-друге, це максимально ненудний і різноманітний вид фізичних навантажень – можна вибрати один із десятків танцювальних напрямків, а можна чергувати залежно від настрою.

Скакалка

У дитинстві всі ми любили стрибати через скакалку і навіть не підозрювали про те, яке це гарне тренування. Усього 20-30 хвилин такої активності дозволяють спалити до 400 ккал та зміцнити м’язи всього тіла. Ще один приємний бонус – лімфодренаж. Стрибки (особливо якщо їх виконувати вранці) допомагають розігнати лімфу, позбутися зайвої рідини, поліпшити венозний кровообіг і зменшують видимість целюліту.

Плавання

Ще один спосіб поєднати приємне з корисним – відправитися в басейн (або в природне водоймище, якщо воно у вас є). Плавання ефективно спалює калорії, зміцнює м’язи всього тіла, допомагає розслабитися та упорядковувати думки.

Ходьба

Мало хто про це знає, але ходьба в швидкому темпі може бути навіть ефективнішою за пробіжку, але при цьому не дає такого навантаження на суглоби. Найідеальніший варіант – це хайкінг, але якщо у вас поблизу немає гір, можна просто погуляти у парку біля будинку. Головне — стежте за темпом і не переходьте на прогулянковий крок, інакше результатів від таких «тренувань» доведеться чекати дуже довго.

Велосипед

Ще одна улюблена розвага з дитинства, яка виявилася ефективним способом спалити калорії. Усього година на велосипеді – це відмінне тренування для ніг і пристойне кардіонавантаження. Можна використовувати велотренажер у залі, а можна поєднати приємне з корисним: зібрати друзів і поїхати кататися в найближчий парк.

Источник: prostoway.com/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: досуг

Читайте ещё:

Яке свято відзначають 8 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня
Сегодня 10:42    160
22.02.2022: чим особлива абсолютна дзеркальна дата у лютому
02.02.2022 16:22    543
Конверти з грошима і боротьба проти монстра: як китайці святкують Новий Рік
01.02.2022 11:32    380
Водохреще-2022: історія, традиції святкування та найрозповсюдженіші міфи
19.01.2022 10:13    439
19 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день
19.01.2022 10:09    441
14 січня - свята, народні прикмети та заборони цього дня
14.01.2022 11:38    575
Старый Новый год 2022 в Украине: главные традиции и запреты праздника
12.01.2022 15:33    506
Начните Новый год правильно: 7 пунктов, которые необходимо выполнить в январе
10.01.2022 14:22    476
Чем отличается Рождество 25 декабря и 7 января: интересные факты
07.01.2022 11:33    697
5 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день
05.01.2022 10:51    637
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 