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19 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день
19 січня в Україні святкують Водохреща. Це свято є третім за важливістю після Пасхи та Різдва, тож його відзначають з великою шаною.
Іменини сьогодні святкують: Роман, Андрій, Лідія.
Прикмети 19 січня
- Якщо на Хрещення заметіль, то в кінці квітня слід чекати хуртовини.
- Холодна і ясна погода – до посушливого літа, а сніжна і похмура – до хорошого урожаю.
- Опівдні сині хмари – до урожаю.
- На Хрещення сильний вітер – до хорошого роїння бджіл.
- Зоряна ніч – до урожаю гороху і ягід.
- Мороз вдарив 19 січня – чекайте погіршення погоди.
Що не можна робити 19 січня
- Оскільки Хрещення є дуже великим святом, то у нього церква забороняє будь-яку фізичну працю.
- Сьогодні не можна прати і використовувати воду дарма.
- Не лайтесь і не лихословте.
- Не зустрічайте свято у темному одязі.
Источник: traditions.24tv.ua/
Темы: досуг
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