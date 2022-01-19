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19 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день

19 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день

19 січня в Україні святкують Водохреща. Це свято є третім за важливістю після Пасхи та Різдва, тож його відзначають з великою шаною.

Іменини сьогодні святкують: Роман, Андрій, Лідія.

Прикмети 19 січня

  • Якщо на Хрещення заметіль, то в кінці квітня слід чекати хуртовини.
  • Холодна і ясна погода – до посушливого літа, а сніжна і похмура – до хорошого урожаю.
  • Опівдні сині хмари – до урожаю.
  • На Хрещення сильний вітер – до хорошого роїння бджіл.
  • Зоряна ніч – до урожаю гороху і ягід.
  • Мороз вдарив 19 січня – чекайте погіршення погоди.

Що не можна робити 19 січня

  • Оскільки Хрещення є дуже великим святом, то у нього церква забороняє будь-яку фізичну працю.
  • Сьогодні не можна прати і використовувати воду дарма.
  • Не лайтесь і не лихословте.
  • Не зустрічайте свято у темному одязі.

Источник: traditions.24tv.ua/

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