Яке свято відзначають 8 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

Цього дня у світі відзначаються День пропозиції руки і серця, День нірвани, День підкидання монетки, Міжнародний день боротьби з епілепсією, День юного героя-антифашиста.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

Що святкують у світі

У США - День бойскаутів, День штату Айова, День футбольного похмілля, День очищення комп'ютера, День "Смійся і багатій", День повітряних зміїв, День опери, День тістечок із чорної патоки,

у Канаді - День сім'ї,

у Шотландії - "Вівсяний" понеділок,

у Конго - День молоді,

у Польщі - День пенітенціарної служби,

у Словенії - День словенської культури.

Яке релігійне свято 8 лютого

Православна церква 8 лютого вшановує пам'ять Федора Студита. У народному календарі цей день вважається дуже таємничим, його назвали "Федір Поминальник". Вважається, що саме 8 лютого померлі родичі відвідують будинки, в яких раніше жили. Тому цього дня варто піти до церкви і помолитися за покійних.

У кого іменини цього дня

Ксенофонта,

Марії,

Аркадія,

Петра,

Симеона,

Івана і Давида.

Цей день в історії

1106 рік — великий князь Київський Володимир Мономах складає “Повчання” — це був перший дидактично-художній твір Київської Русі;

1587 рік — після 19 років ув’язнення у замку Фотерінгей за звинуваченням у змові проти королеви Англії Єлизавети I страчують колишню шотландську королеву і претендентку на англійський престол Марію Стюарт;

1600 рік — суд інквізиції виносить смертний вирок Джордано Бруно;

1627 рік — перше письмово зафіксоване застосування у гірництві вибухової технології;

1807 рік — біля прусського міста Ейлау відбувається найкривавіша битва російсько-прусько-французької війни за участю майже 150 тисяч осіб;

1879 рік — інженер Сенфорд Флемінґ вперше пропонує розподілити земну кулю на 24 часові пояси;

1885 рік — опубліковали перше оповідання Бернарда Шоу;

1914 рік — у Монреалі створюють українське видавництво “Новий Світ”;

1915 рік — у Лос-Анджелесі відбувається прем’єра фільму Девіда Ґріффіта “Народження нації”, який згодом включили до списку 100 найкращих фільмів усіх часів і народів;

1916 рік — у Цюриху (Швейцарія) група поетів оголошує про появу нової мистецької течії (дадаїзм);

1921 рік — РНК УСРР ухвалює декрет про заповідник “Асканія-Нова”;

1928 рік — перше передавання телесигналу через океан (із Лондона до Нью-Йорку);

1929 рік — у Ленінграді заарештовують майбутнього академіка Дмитра Лихачова, якого засудили на 5 років і відправили на Соловки;

1969 рік — відбувається перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747 (нині найбільший — Аеробус A380);

1964 рік — гурт Beatles прибуває в аеропорт “Кеннеді” і Америку охоплює хвиля “бітломанії”.

1965 рік — у Британії заборонили рекламу сигарет на телебаченні;

1972 рік — у лондонському Альберт-холі скасовують концерт Френка Заппи та “Mothers of Invention”, бо деякі їхні пісні були визнані непристойними;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Ватиканом і Азербайджаном;

1997 рік — у Києві створюють партіюХристиянсько-Народний Союз, яку 2003 року було перейменовано на Християнсько-Демократичний Союз.

Традиції 8 лютого

8 лютого в народі називали “Федора Поминальника”, адже вірили, що саме цього дня померлі родичі дуже сильно сумують за своєю сім’єю. Щоб душі не блукали землею, потрібно було зранку піти до церкви та поставити свічки за упокій. Часто проводили різні обряди, щоб захистити дім від нечисті та злих духів. Наприклид, клали під вхідні двері сокиру, а над ними закріплювали гілочку ялівцю. А ще, якщо 8 лютого у хаті був іменинник, йому обов’язково варили горохову кашу. Вірили, що тоді він весь рік буде здоровим та щасливим.

Прикмети цього дня

дивилися, який день: ніч зоряна, значить урожай льону буде хорошим;

зранку 8 лютого співає синиця– до похолодання;

захід сонця чистий, а погода морозна, значить скоро прийде холоднеча;

місяць блідого кольору до снігопаду.

Заборони 8 лютого

8 лютого забороняється знімати оберіг, адже саме цього дня дуже легко отримати вроки.

Уникайте сварок з сусідами, навіть якщо живете не дуже дружньо.

Источник: novyny.live/

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