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В Венеции после двух лет перерыва начался легендарный карнавал
Мероприятие отменяли два года подряд из-за пандемии коронавируса. В этом году также отменены некоторые его события.
В субботу, 12 февраля, в Венеции стартовал карнавал масок. В этом году мероприятие будет проходить под слоганом Помни о будущем. Об этом сообщают на официальном сайте фестиваля, который будет длиться до 1 марта.
В рамках карнавала запланировано множество шоу в разных районах страны, которые будут транслировать в прямом эфире.
Однако некоторые традиционные события из-за пандемии коронавируса отменили.
В программе — концерты, музыкальные представления, детские кукольные представления, акробатика и клоунада, большая часть которых будет проходить в следующие выходные, и так называемая «жирная неделя», которая состоится с 24 февраля по 1 марта.
Источник: Новости Ю
Темы: досуг
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