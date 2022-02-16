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В Венеции после двух лет перерыва начался легендарный карнавал

В Венеции после двух лет перерыва начался легендарный карнавал

Мероприятие отменяли два года подряд из-за пандемии коронавируса. В этом году также отменены некоторые его события.

В субботу, 12 февраля, в Венеции стартовал карнавал масок. В этом году мероприятие будет проходить под слоганом Помни о будущем. Об этом сообщают на официальном сайте фестиваля, который будет длиться до 1 марта.

В рамках карнавала запланировано множество шоу в разных районах страны, которые будут транслировать в прямом эфире.

Однако некоторые традиционные события из-за пандемии коронавируса отменили.

В программе — концерты, музыкальные представления, детские кукольные представления, акробатика и клоунада, большая часть которых будет проходить в следующие выходные, и так называемая «жирная неделя», которая состоится с 24 февраля по 1 марта.
Источник:  Новости Ю

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Темы: досуг

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