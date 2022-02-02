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22.02.2022: чим особлива абсолютна дзеркальна дата у лютому

22.02.2022: чим особлива абсолютна дзеркальна дата у лютому

 

22 лютого 2022 року - особливий день, адже саме цього дня настане унікальна дзеркальна дата, яку ще називають "Днем шести двійок". Цікаво те, абсолютно дзеркальна дата 22 лютого - остання, вона закриває чергу "ангельських" чисел з двійками, які повторюються.

Новини.LIVE розповідає, чому 22 лютого 2022 року вважають особливим та що не можна в цей день робити.

Що означає дзеркальна дата 22.02.2022

Свята

Нумерологи кажуть, що ця дата має чарівні та містичні властивості, адже окрім унікальних "двійок" у цього дня є ще особливості. Наприклад, 22 лютого 2022 року - це 22-ий місячний день (цікаво те, що місячні дні із числом не співпадають), а також це буде у вівторок - другий день тижня.

За словами нумерологів, двійка символізує гармонію, кохання, дружбу та дипломатію. Цього дня потрібно проводити день із близькими, миритися із друзями та знаходити нових товаришів.

Двійка також символізує золоту середину. Цього дня Всесвіт сприятиме планам та важливим виборам. Але є одне "але" - все вийде, якщо ваші задуми чисті та добрі.

До слова, цей день сприятиме людям, у яких "закінчуються" сили та енергія. 

Що можна робити 22.02.2022

  • Скласти плани на наступний місяць чи навіть рік наперед.
  • Визначити цілі, виявити можливі перешкоди та загалом, описати стратегію ваших дій, розвитку тощо.
  • Зверніть увагу на найближчу людину, з якою вам доведеться прожити все життя - на себе.
  • Зробіть щось приємне особисто вам — сходіть у спортзал, кіно або на спа-процедури.
  • Намагайтеся провести день в атмосфері дружелюбності та порозуміння з близькими вам людьми.
  • Спробуйте налагодити стосунки з тими, з ким давно перебуваєте у сварці чи випадково втратили зв'язок. Ваш духовний розвиток у ваших руках. І Всесвіт вам всіляко підказуватиме сьогодні, куди рухатися далі і які духовні практики вибрати.
  • Загадайте бажання в дзеркальну дату 22.02.22 і воно обов'язково здійсниться.

Свята

Що не можна робити 22.02.2022

  • Сваритися;
  • Конфліктувати;
  • Кричати.

Саме в дзеркальну дату ваші слова, емоції та вчинки повертатимуться до вас, подібно до дзеркала відбиватися на вас чи ваших близьких. Тому геть засмучення, заздрість, злість та інші почуття, які вас руйнують.

Источник: novyny.live/

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