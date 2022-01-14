14 січня - свята, народні прикмети та заборони цього дня
Які свята відзначають у світі та Україні 14 січня 2022
Починаємо ранок із корисної інформації. Читайте про міжнародні та релігійні свята 14 січня в Україні та світі. Також ми розповімо про народні прикмети та заборони сьогоднішнього дня.
Яке свято відзначають в Україні 14 січня 2022
У п'ятницю, 14 січня, відзначається церковне свято Василів день. Церква сьогодні вшановує пам'ять святителя Василя Великого. Цього дня часто готують птицю чи страви зі свинини. За повір'ями, 14 січня треба зранку вмитися з криниці чи джерела. Тоді людина цілий рік буде здоровою.
Міжнародні свята сьогодні:
- Всесвітній день логіки.
- Свято осла.
- День "Приберіться у своєму будинку".
- Старий Новий рік.
- День організації домашнього затишку.
- День проти прокрастинації.
Хто відзначає День ангела 14 січня 2022 року: Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Емілія, Іван, Микола, Михайло, Олександр, Петро, Платон, Фелікс, Трохим, Федот, Федосій.
Що заборонено робити 14 січня:
- Не слід переїдати чи зловживати алкоголем.
- Не сваріться з близькими та не злословте.
- Не йдіть гуляти вночі.
- Не варто давати гроші в борг.
- Дівчатам і жінкам не можна засівати – вони не принесуть у будинок щастя.
- Не варто займатися тяжкою роботою.
- Не можна проводити день у старому чи брудному одязі.
Народні прикмети 14 січня 2022:
- Завірюха та хуртовина обіцяють гарний урожай горіхів.
- Снігопад сьогодні - до спекотного та посушливого літа.
- Ожеледиця на дорозі - до врожайного року.
- Якщо вдень теплий, то літо буде холодним.
Источник: meta.ua/