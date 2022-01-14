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14 січня - свята, народні прикмети та заборони цього дня

14 січня - свята, народні прикмети та заборони цього дня

Які свята відзначають у світі та Україні 14 січня 2022

Починаємо ранок із корисної інформації. Читайте про міжнародні та релігійні свята 14 січня в Україні та світі. Також ми розповімо про народні прикмети та заборони сьогоднішнього дня.

Яке свято відзначають в Україні 14 січня 2022

У п'ятницю, 14 січня, відзначається церковне свято Василів день. Церква сьогодні вшановує пам'ять святителя Василя Великого. Цього дня часто готують птицю чи страви зі свинини. За повір'ями, 14 січня треба зранку вмитися з криниці чи джерела. Тоді людина цілий рік буде здоровою.

Міжнародні свята сьогодні:

  • Всесвітній день логіки.
  • Свято осла.
  • День "Приберіться у своєму будинку".
  • Старий Новий рік.
  • День організації домашнього затишку.
  • День проти прокрастинації.

Хто відзначає День ангела 14 січня 2022 року: Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Емілія, Іван, Микола, Михайло, Олександр, Петро, ​​Платон, Фелікс, Трохим, Федот, Федосій.

Що заборонено робити 14 січня:

  • Не слід переїдати чи зловживати алкоголем.
  • Не сваріться з близькими та не злословте.
  • Не йдіть гуляти вночі.
  • Не варто давати гроші в борг.
  • Дівчатам і жінкам не можна засівати – вони не принесуть у будинок щастя.
  • Не варто займатися тяжкою роботою.
  • Не можна проводити день у старому чи брудному одязі.

Народні прикмети 14 січня 2022:

  • Завірюха та хуртовина обіцяють гарний урожай горіхів.
  • Снігопад сьогодні - до спекотного та посушливого літа.
  • Ожеледиця на дорозі - до врожайного року.
  • Якщо вдень теплий, то літо буде холодним.

Источник: meta.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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