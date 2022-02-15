15 февраля: какой праздник, что нельзя делать на Сретение, приметы и именинники
В вторник, 15 февраля православные в Украине отмечают Сретение Господне. Свои именины празднует Василий.
А по приметам этого дня определяют, какой будет весна. Что можно и что нельзя делать в праздник, читайте в материале OBOZREVATEL.
Сретение Господне
Православные украинцы 15 февраля отмечают большой церковный праздник – Сретение Господне. В этот день вспоминают евангельский рассказ о принесении Иисуса Христа в храм Иерусалима на 40-й день после Рождества.
В народе праздник Сретения считался днем встречи зимы и лета. Люди святили в церкви воду и свечи, которые были призваны защитить дом от удара молнии. А сретенскую воду использовали в целительных целях.
Что нельзя делать 15 февраля
Как и в другие церковные праздники, на Сретение нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и рукоделием, убирать, стирать. Не следует ругаться, сквернословить и допускать любые негативные помыслы.
Согласно народным поверьям, нельзя также отправляться в дальний путь и класть деньги на кухонный стол.
Приметы 15 февраля
Вода с крыш капает – к затяжной весне. Тепло, но с крыш не капает – к ранней и сухой весне.
Не видно солнца – к морозам.
Холодно – скоро придет тепло.
Солнечно и тепло – к теплой весне.
Снег идет – к затяжной и дождливой весне.
Под крышами висят сосульки – к урожаю кукурузы.
Источник: soc.obozrevatel.com/