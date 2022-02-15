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15 февраля: какой праздник, что нельзя делать на Сретение, приметы и именинники

15 февраля: какой праздник, что нельзя делать на Сретение, приметы и именинники

В вторник, 15 февраля православные в Украине отмечают Сретение Господне. Свои именины празднует Василий.

А по приметам этого дня определяют, какой будет весна. Что можно и что нельзя делать в праздник, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сретение Господне

Православные украинцы 15 февраля отмечают большой церковный праздник – Сретение Господне. В этот день вспоминают евангельский рассказ о принесении Иисуса Христа в храм Иерусалима на 40-й день после Рождества.

В народе праздник Сретения считался днем встречи зимы и лета. Люди святили в церкви воду и свечи, которые были призваны защитить дом от удара молнии. А сретенскую воду использовали в целительных целях.

Сретение в переводе с греческого означает "встреча"

Что нельзя делать 15 февраля

Как и в другие церковные праздники, на Сретение нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и рукоделием, убирать, стирать. Не следует ругаться, сквернословить и допускать любые негативные помыслы.

Согласно народным поверьям, нельзя также отправляться в дальний путь и класть деньги на кухонный стол.

Солнечно и тепло – к теплой весне

Приметы 15 февраля

Вода с крыш капает – к затяжной весне. Тепло, но с крыш не капает – к ранней и сухой весне.

Не видно солнца – к морозам.

Холодно – скоро придет тепло.

Солнечно и тепло – к теплой весне.

Снег идет – к затяжной и дождливой весне.

Под крышами висят сосульки – к урожаю кукурузы.

Источник: soc.obozrevatel.com/

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Темы: досуг

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