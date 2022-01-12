Старый Новый год 2022 в Украине: главные традиции и запреты праздника

Старый Новый год – начало года по старому стилю – в Украине отмечают 14 января. В 2022-м эта дата приходится на пятницу.

Православные верующие также празднуют в этот день память святителя Василия Великого и Обрезание Господне. OBOZREVATEL рассказывает о главных традициях, запретах и приметах Старого Нового года в Украине.

История Старого Нового года

В 1918 году мир перешел с юлианского на более точный григорианский календарь, который опережает юлианский на 13 дней. Однако традиция отмечать начало года по старому стилю сохранилась, отсюда и курьезное название праздника – Старый Новый год.

Примечательно, что православная церковь в Украине и некоторых других странах продолжает жить по устаревшему, юлианскому календарю, поэтому такие большие праздники, как Рождество или День святого Николая отмечает позже, чем большинство стран мира.

Что нужно сделать в Старый Новый год: традиции

В канун Старого Нового года – Щедрый вечер – семьи собираются за богатым ужином, загадывают желания и просят друг у друга прощения за все.

Также 13 января отмечают народный праздник Маланки. Один из главных его обрядов – вождение козы, театрализованное действо с парнем, переодетым в Маланку. Участники такого представления ходят по домам и поют щедривки с пожеланиями богатства, счастья и урожая.

14 января праздник продолжается, однако в этот день уже не щедруют, а посевают, и делать это, согласно примете, можно только мужчинам и мальчикам.

Что нельзя делать в Старый Новый год

Считается, что в Старый Новый год нельзя плакать и грустить, брать и одалживать деньги, выносить мусор, считать мелочь, ругаться и злословить, встречать праздник в старой, темной и неопрятной одежде. Также не стоит заниматься грязной работой по дому: стиркой, уборкой, шитьем и т.п.

Согласно поверью, женщинам и девочкам нельзя засевать, так как в первый день года в дом должен первым войти мужчина.

Приметы в Старый Новый год

Ночь на Старый Новый год тихая и ясная – год будет счастливым.

Падает мягкий снег – к урожаю.

Тепло на Старый Новый год – на дождливое лето.

Какая Маланка (13 января), такие и Петр с Павлом (12 июля).

14 января надеть новую вещь – весь год будет сопровождать удача.

Источник: news.obozrevatel.com/

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