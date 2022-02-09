10 лайфхаків, як організувати свій час: правила тайм-менеджменту

Встигати все і не забувати ні про одну зустріч — реально. Для цього просто слід навчитися планувати свій час.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

№1: Пишіть список найбільш термінових завдань на завтра

Але зважте, що список завдань повинен бути рівноцінним можливостям. Тобто, розраховуйте сили й пишіть те, що реально встигнути зробити за один день. Чому саме звечора? Це допоможе структурувати думки перед сном. Ви не будете планувати подумки, бо все вже записано, а значить простіше буде заснути. Також, нічого не забудете на ранок.

№2: Вносьте заплановані справи у календар

Крім плану завдань на день, варто записувати зустрічі чи події, дату яких ви вже знаєте. Через 2 тижні лекція? Через 5 днів зустріч з друзями? Через 3 тижні до батьків в гості? Запишіть все це у календар. Так будете знати, на які дні вже не варто планувати щось додаткове, а в які можна виконати більше справ. Це допоможе уникнути періодів, коли всі справи навалюються одразу в той же час.

№3: Створіть графік звичок

Прокидатися щодня в певний час, виділяти певні години на відпочинок, інші на роботу, дзвінки та хатні справи. Коли завдання повторюється систематично, на нього часу витрачається менше та й морально простіше налаштувати себе.

№4: Відстежуйте затрачений час

Є купа спеціальних додатків, але можна користуватися просто годинником чи таймером. Відстежуйте час, затрачений на робочі завдання, на хатні справи, на відпочинок. Це допоможе зрозуміти, куди витрачається найбільше годин.

№5: Фіксуйте цілі та мотивацію

Записуйте не лише справи, а і якого результату ви від цих справ очікуєте. Наприклад, витрачаєте більше часу на роботу, бо хочете збільшити дохід на 20%. Чи вчите англійську щодня по 1 годині, бо через рік хочете скласти іспит. Якщо розумієш, навіщо щось робиш щодня — простіше фокусуватися навіть на найдрібніших завданнях.

№6: Аналізуйте свої нотатки

Важливо не лише записувати, куди витрачається час, а й аналізувати цю інформацію. Чи не забагато часу йде лише на роботу? Чи не забирають соцмережі у вас ті години, які можна виділити на навчання? Подивіться, чи цілі на майбутнє збігаються з тим, на що ви витрачаєте свою енергію.

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№7: Час проведений в соцмережах

Коли йдеться про обмеження часу, проведеного в соцмережах, то простіше сказати, ніж зробити. Адже постійно приходять якісь сповіщення, треба відповісти в робочому чаті, тощо. Але є дієвий метод: виділити певний час на перевірку повідомлень та перегляд стрічки новин, а в інший час займатися своїми справами. Коли не будете щогодини перевіряти пошту, повідомлення та пости в соцмережах, то збережете щонайменше годину часу щодня.

№8: Не варто займати час справами повністю

Скільки б завдань не було, всі їх переробити за день нереально. Але цілком реально отримати невроз та емоційне вигорання від такого графіку. Завжди знаходьте 2-3 вільних години на відпочинок. Адже тільки після перезавантаження ви зможете знову швидко і повноцінно виконувати свої щоденні задачі.

№9: Навіщо шукати час?

Як і з метою та мотивацією щодо ваших теперішніх завдань, варто визначити: а для чого вам більше часу в добі? На що ви хочете його витратити натомість? Почати вчити нову мову, більше часу проводити з родиною, більше читати? Якщо будете розуміти ціль, то буде менше спокуси розтрачати вільний час на дрібниці.

№10: Підвищення ефективності

Уявімо, що ви зрозуміли, куди дівається ваш час. Склали списки завдань і цілей, витрачаєте енергію тільки на корисні справи. Але все одно важко відчуваєте, що встигати з усім справлятися важко. Тоді слід звернути увагу на те, як ефективніше виконувати ті завдання, які є у вас щодня. Варто зрозуміти свої продуктивні години для розумової праці чи для фізичної. Забрати фактори, які відвертають увагу від роботи та сповільнюють темп.

Источник: chasdiy.org/

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