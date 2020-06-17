Какие продукты часто моют неправильно

Приготовление любого блюда обычно начинается с подготовки ингредиентов, а обязательным ритуалом в этом случае является мытье. Однако часто, промывая крупы или обдавая кипятком овощи, мы делаем это поверхностно, до конца не зная всех нюансов очищения тех или иных продуктов. А ведь порой бывает так, что именно правильное мытье ингредиентов обеспечивает не только быстрое и успешное приготовление блюда, но и безопасность самих продуктов.

1.Замороженные овощи

Замороженные овощи довольно просты в приготовлении открыл упаковку и засыпал в воду или на сковороду. Кроме того, непосредственно перед заморозкой их тщательно промывают. Поэтому на первый взгляд кажется, что мыть овощи перед приготовлением не нужно вовсе. Однако это ошибочное утверждение: если вы покупаете продукт на развес, а не в заводской упаковке, то заготовки следует промыть проточной водой, чтобы смыть с них грязь от нахождение в открытом виде.

Кроме того, к мытью замороженных овощей стоит обратиться, если вы предпочитаете не полностью приготовленный продукт, а в виде al dente при таком способе обработки не все микробы могут быть разрушены под воздействием температуры.

2.Рис Рисовая крупа бывает весьма привередлива в приготовлении, причем, что самое поразительное часто хороший результат зависит именно от того, насколько правильно была она промыта. Рис, вне зависимости от его вида, необходимо мыть под проточной водой не меньше 3-4 раз, пока вода не станет прозрачной, без беловатых примесей.

Все дело в крахмале, который находится на поверхности зернышек: именно он, если его тщательно не отмыть, нередко становится причиной того, что готовая каша склеивается и становится похожа на вязкую жижу.Это важно: таким же образом необходимо промывать всякую крупу, которая подходит под определение «крахмалистой» кроме рисовой, это также кукурузная или пшеничная крупа.

3.Устрицы и мидии Приступая к приготовлению мидий или устриц, важно знать, что не только их, но и любые морепродукты необходимо тщательно промывать. Причем исключение в этом случае не составляют даже замороженные продукты.

Все дело в том, что песок и остатки водорослей могут проникать даже внутрь раковины. А это, в свою очередь, значит, что если не достаточно промыть морепродукты, то эта грязь в буквально смысле всплывет во время варки, а это не прибавит ни аппетита, ни вкуса готовому блюду.

4.Молоко и молочные продукты Казалось бы, что вот по отношению к молочным продуктам вопросы очищения с помощью воды из-под крана вообще не должны подниматься. Однако, как выяснилось, не все так однозначно. Конечно, не может быть и речи о том, что разбавлять напитки водой, но все же упаковки молока, кефира или ряженки промывать все же необходимо. Все-таки, перед тем, как открыть бутылку или другую тару, она проходит не одну пару рук, полку супермаркета и ленту на кассе все это не прибавляет упаковке стерильности.

5.Рыба Рыба также не так проста в вопросах мытья, как кажется. Любое филе, если его предполагается употреблять сырым, нуждается в тщательном промывании под проточной водой об этом, в частности, необходимо помнить любителям домашних суши.

А вот приготовление филе с применением термической обработки таких мер не требует. Однако следует позаботиться о приспособлениях, которые используются во время разделки рыбы. Так, после применения необходимо очистить разделочную доску и ножи, а также хорошо вымыть руки.

6.Яблоки Когда речь заходит о сезонных овощах и фруктах, их можно не подвергать тщательной промывке, а вот о несезонных стоит побеспокоиться больше. Причем самым ярким представителем такого продукта является яблоко. Эти румяные плоды частенько натирают, чтобы они аппетитно блестели, не говоря уже об обработке другими не самыми полезными веществами, чтобы продлить их внешнюю свежесть.

В случае с яблоками обычным мытьем под проточной водой не обойтись. Так лучшим вариантом очищения этих плодов считается вымачивание их в воде с добавлением пищевой соли в течение 10-15 минут после этого на поверхности продукта не остается даже пестицидов. Более того, исследователи утверждают, что таким способом можно очищать любые фрукты, в которых можно заподозрить использование пестицидов.

7.Капуста Перед тем, как начать готовить блюда с капустой, необходимо знать, как правильно ее очистить. В первую очередь, следует учитывать, что мыть нужно любую капусту, вне зависимости от вида. А вот способ может отличаться. Так, например, в брокколи необходимо промывать каждое соцветие.

Белокочанная и красная капуста очищается еще тщательнее: перед тем, как подставить овощ под струю воды, необходимо отогнуть два-три верхних листа они могут скрывать под собой пыль. Кроме того, чтобы полностью очистить капусту от грязи и вредных микробов, а также следов от насекомых, необходимо положить кочан в емкость, наполненную водой с добавлением уксуса и оставить там на несколько минут.

8.Жестяные банки с напитками Вопрос о чистоте жестяных банок с напитками стоит, по сути, так же, как и с бутылками из-под молока. Тару перевозят и содержат в магазинах не в самых стерильных условиях. Кроме того, они проходят через далеко не одни руки.

Поэтому, перед тем, как открыть банку с освежающей в жару газировкой, необходимо вымыть ее, или хотя бы крышку в воде или протереть салфеткой. А если есть такая возможность, перелить напиток в стакан или чашку.

9.Листовые салаты Листовые салаты, особенно если они покупаются в виде кустиков или вилок, а не в нарезанной форме, необходимо тщательно промывать. Для этого нужно отделить листья один от другого руками, а затем оставить замоченными в холодной воде на несколько минут. После салат нужно достать и разложить на бумажных полотенцах и дать ему полностью высохнуть после этого его можно смело употреблять.

Источник: Новости Ю

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