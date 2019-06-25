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Ушла из жизни знаменитая писательница - знаток женских желаний

Ушла из жизни знаменитая писательница - знаток женских желаний

В Калифорнии умерла 91-летняя Джудит Кранц.

Когда о писателях-лауреатах литературных премий говорят как о «знатоках человеческих душ», это, чаще всего преувеличение. Писатели такого рода обычно хорошо знают только одну душу – свою собственную, в которой и рождаются их герои. Как говорил автор одного из самых знаменитых романов позапрошлого века Гюстав Флобер: «Мадам Бовари – это я».

Отсюда и секрет того, почему успеха в жанре так называемых «женских романов» достигают только женщины. У Джудит Кранц вообще не было никаких причин стать романисткой, кроме, разве что, несчастливого детства (и то она сама так о нем говорила, так что это не факт). Она родилась в Нью-Йорке, судя по всему, в богатой семье, училась в престижной школе, потом поступила в женский колледж свободных искусств.

Закончив колледж, уехала в 1948-м году Париж, где работала пиарщицей в сфере моды. Общалась с такими знаменитостями как Марлен Дитрих и Юбер де Живанши, так что сравнить ее с домохозяйкой из американской глубинки, которая, как это чаще всего бывает в современной литературе, вдруг начала писать романы «из жизни богемы», никак нельзя. Джудит Кранц «варилась» во всем этом с молодости.

Ушла из жизни знаменитая писательница - знаток женских желаний

Она, собственно говоря, и романов на эту тему, возможно, никогда бы не стала сочинять, если бы ее судьба не повернулась так, что она вернулась в Нью-Йорк, вышла замуж, родила сына и писала, воспитывая его, внештатно для женских журналов. И ее муж спросил у нее - если она так хорошо знает этот мир, почему бы ей не писать о нем не в статьях, а в романах?

Джудит Кранц задумалась – и начала сочинять так называемые «женские романы», главными героинями которых были молодые женщины – красивые, успешные и настойчивые карьеристки. Первый из них вышел, когда ей было 50 лет. По писательским меркам это поздний старт, но, тем не менее, ее романы начали хорошо продаваться, пошли большие гонорары, что позволило Кранц вести тот же богатый образ жизни, что и ее героини. А это придавало ее книгам достоверность.

Сама она по их поводу особо не заблуждалась, сравнивая их с «шоколадным эклером». И еще говорила, что пишет о «сексе и шопинге» (так она и назвала свою книгу мемуаров, которая вышла в свет, когда ей было 72 года). Всего у Кранц вышло десять такого рода романов, которые разошлись общим тиражом 85 млн. экземпляров и были переведены на 50 с лишним языков. Многие из них стали фильмами (муж Джудит был кинопродюсером), как, например, «Принцесса Дэйзи», в которой сыграл даже Ринго Старр.

Женщина, она очень хорошо понимала, о чем мечтают другие женщины, которым в жизни не повезло так, как ей – и писала именно об этом. И вряд ли когда-нибудь пожалела о том, что никогда не получит Нобелевскую премию по литературе.

Источник:

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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