Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:59
Просмотров: 58

"Є найбільшою втратою боєприпасів за час війни": британська розвідка проаналізувала удари України по Тихорецьку і Торопцю

Є найбільшою втратою боєприпасів за час війни: британська розвідка проаналізувала удари України по Тихорецьку і Торопцю

Міністерство оборони Великої Британії проаналізувало втрати російської армії в результаті українських ударів по складах боєприпасів у Тихорецьку і Торопці

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

За оцінками британської розвідки, загальна кількість знищених боєприпасів на складах в Тихорецьку і Торопці перевищує всі попередні втрати росії за час війни.

"Ці удари майже напевно спричинять щонайменше короткочасні перебої в постачанні російських артилерійських боєприпасів і боєприпасів для стрілецької зброї - критично важливих ресурсів у війні на виснаження, в якій переважають масові пожежі. Загальний тоннаж боєприпасів, знищених на трьох об'єктах, є найбільшою втратою російських і північнокорейських боєприпасів за час війни", - зазначили у розвідці.

Згідно з повідомленням, удар 18 вересня, ймовірно, знищив щонайменше 30 тис.тонн боєприпасів, що зберігалися як у відкритому, так і в бункерному розміщенні.

У відомстві зазначили, що ці удари демонструють, що, попри розгортання росією розгалуженої системи протиповітряної оборони навколо України, вона продовжує боротися з українськими БПЛА, які застосовуються в операціях з завдання глибоких ударів по території росії.

"Дуже ймовірно, що це призведе до подальшого розосередження російського логістичного ланцюга через побоювання додаткових ударів, що збільшить навантаження на і без того розтягнуту систему", - йдеться у повідомленні.

● У ніч проти 18 вересня у місті Торопець Тверської області внаслідок атаки безпілотників почалася пожежа й детонація на складі з боєприпасами. Операцію провели українські спецслужби.

● У ніч проти суботи, 21 вересня, Сили оборони уразили два військових арсенали рф у Тверській області та Краснодарському краї, де були боєприпаси з Північної Кореї

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Как супружеская драма может привести к войне на Кавказе»
Сегодня 09:32    33
Данія та Україна домовилися про мільярдні інвестиції в українську оборонну промисловість
Сегодня 09:10    45
Пилові потоки накривають Україну
Сегодня 08:45    79
Збито 67 ударних БПЛА та одну керовану авіаційну ракету
Сегодня 08:42    71
Харківщина, 30 вересня
Сегодня 08:40    66
Дошкільнята будуть вивчати англійську
Сегодня 08:38    70
Нацбанк третій тиждень не купує валюту
Сегодня 08:17    72
Оперативна інформація станом на 08.00 30.09.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:16    87
Вовчанський завод: ватажки окупантів прирекли своїх солдатів на смерть
Сегодня 07:57    86
Топ-5 фейків, спростованих минулого тижня
Сегодня 07:42    95
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 