"Є найбільшою втратою боєприпасів за час війни": британська розвідка проаналізувала удари України по Тихорецьку і Торопцю

Міністерство оборони Великої Британії проаналізувало втрати російської армії в результаті українських ударів по складах боєприпасів у Тихорецьку і Торопці

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

За оцінками британської розвідки, загальна кількість знищених боєприпасів на складах в Тихорецьку і Торопці перевищує всі попередні втрати росії за час війни.

"Ці удари майже напевно спричинять щонайменше короткочасні перебої в постачанні російських артилерійських боєприпасів і боєприпасів для стрілецької зброї - критично важливих ресурсів у війні на виснаження, в якій переважають масові пожежі. Загальний тоннаж боєприпасів, знищених на трьох об'єктах, є найбільшою втратою російських і північнокорейських боєприпасів за час війни", - зазначили у розвідці.

Згідно з повідомленням, удар 18 вересня, ймовірно, знищив щонайменше 30 тис.тонн боєприпасів, що зберігалися як у відкритому, так і в бункерному розміщенні.

У відомстві зазначили, що ці удари демонструють, що, попри розгортання росією розгалуженої системи протиповітряної оборони навколо України, вона продовжує боротися з українськими БПЛА, які застосовуються в операціях з завдання глибоких ударів по території росії.

"Дуже ймовірно, що це призведе до подальшого розосередження російського логістичного ланцюга через побоювання додаткових ударів, що збільшить навантаження на і без того розтягнуту систему", - йдеться у повідомленні.

● У ніч проти 18 вересня у місті Торопець Тверської області внаслідок атаки безпілотників почалася пожежа й детонація на складі з боєприпасами. Операцію провели українські спецслужби.

● У ніч проти суботи, 21 вересня, Сили оборони уразили два військових арсенали рф у Тверській області та Краснодарському краї, де були боєприпаси з Північної Кореї

Джерело: espreso.tv

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