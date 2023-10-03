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Є наказ на ліквідацію Максима Кузьмінова, командира російського вертольота, який у серпні перелетів до України, - росЗМІ

Є наказ на ліквідацію Максима Кузьмінова, командира російського вертольота, який у серпні перелетів до України, - росЗМІ

російські державні медіа вперше в себе докладно розповіли про викрадання російського вертольота в серпні.

Сюжет вийшов на «росії 1» у підсумковому випуску «Вістей тижня».

«Воєнкор» Сергій Зенін називає Кузьмінова «продажною шкірою».

«Він також, як і ті, хто його прийняв, забув історію своєї країни, свого народу, знущався з пам'яті предків, наплював на пам'ять свого діда, заслуженого льотчика Радянського Союзу», – причитає «кореспондент» Зенін, використовуючи лексику, яка діє на «бабушок».

В сюжеті він «поговорив» із чотирма льотчиками з розмитими обличчями, які висловлюють надію на те, що Кузьмінова буде вбито.

Офіцери Головного розвідуправління Міноборони росії, також з прихованими обличчями, кажуть в сюжеті, що наказ на усунення Кузьмінова вже отримано.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/40343

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