● Непереможна українська армія успішно відбила більше 4 наступів, а розвідка наступи у районі Метьолкіного, Попасної, Миколаївки, Берестового, а лапті відповзли зализувати рани. Розвідка боєм у неподалік Володимирівки їм також накрилась сракою. Пі$дюлін по лінії фронту вихоплюють таких, що на Слобожанському зараз розгортають новий госпіталь для подраних лаптєй.

На Херсонщині ж у нас контрнаступ, взяли під контроль селище Таврійське.

● Також наші козаченьки набили багато парнокопитних з офіцерськими погонами. Під Херсоном завалили двох генералів і одного полковника, а у Сєвєродонецьку демілітаризували цілу розвідгрупу кадирівців із полку «Ахмат».

● У Сєвєродонецьку під час проведення наради у будинку культури Хіміків, к абізянам прилетіла бавовна, і не одна, а цілим жужмом. Гайдай каже, що має бути багато загиблих

● Після того як замміністра оборони РФ побажав уже безногому лаптю у госпіталі поскоріше встати на ноги, здавалося б, вже нема чому дивуватися. Х#й там! Сердобольна русня навідалася у палату до насмерть обпеченого на війні лаптя, обступила ліжко і хором заспівала йому: «Нас ждет огонь смертельный»

Є@ать, я не знаю, кращої реклами записуватися у російське військо годі і придумати

● А зараз вражаючі цифри – з 24 лютого до Путіна надійшло 1,2 млн скарг на міноборони, з них 42 тисячі – про проблеми з пошуком зниклих на війні. І це ж тільки ті, хто поскаржився. Ви уявляєте, скільки лаптів вже наколошматила наша непереможна українська армія? І на росії досі нема масових протестів. Прямо таки мовчанка ягнят

● Росія, після того, як для них фактично залишилося відкритими тільки п’ять країн і окупована Абхазія, а їхні літаки нікуди не літають, бо вони пи##ені і їх одразу ж конфіскують, вийшла із Всесвітньої туристичної організації

● Електронні паспорти лаптям не видаватимуть – через санкції на росії більше нема на це чипів і пластику. А скоро і старі забиратимуть, щоби навіть і не думали кудись звалювати із землі обєтоватної.

Хоча про що це я, їм же вже давно заборонено думати, це ж антиросійська діяльність.

● У Брянській області красиво роз’їбалася військова частина, горить техніка, що прибула на ремонт після боїв в Україні. При цьому лапті заявили, що нашої заслуги у цьому нема, бо вони не знайшли на місці події уламків снарядів

Звісно ж нема, ви про що?

● У Маріуполі з’явився новий вид техніки – летючій трактор. Винайшли його троє окупантів (одне військове і два мнсника), коли їхали і підірвалися на міні. Нагороджуватимуть винахідників вже посмертно.

● Русня потихеньку вимирає, наші мрії збуваються. У квітні, за даними росстату, народилося всього 99,7 тис дітей, це мінімум з Другої світової. Допомагає у прорідженні популяції і непереможна українська армія, яка завалила з 24 лютого вже більше 32 тисяч бойових лаптів.

І при цьому ми не оголошували ніяку дерусифікацію

Источник: https://t.me/valentynaeminova/295

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